أخبار مصر | عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاتها، مشيرا إلى هناك 34 كنترولا يتم تجميعهم.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ل اليوم السابع، أنه من المحتمل ان تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها .
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