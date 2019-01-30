أخبار مصر | عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في الجيزة

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أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الكنترولات ومراجعاتها، مشيرا إلى هناك 34 كنترولا يتم تجميعهم.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ل اليوم السابع، أنه من المحتمل ان تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها .