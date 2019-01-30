شكرا لقرائتكم خبر عن «جحا والبحر» في دراما فبراير على أثير صوت العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نادية مبروك، رئيس الإذاعة، على الخريطة الدرامية لشبكة صوت العرب خلال شهر فبراير المقبل.

وقالت د. لمياء محمود، رئيس الشبكة، في بيان، الثلاثاء، إن الخطة تتضمن إذاعة 4 سباعيات وثلاثة مسلسلات، حيث تبدأ إذاعة السباعيات الساعة 10.15 صباحاً على التوالي وستكون البداية مع سباعية جحا ولعبه المسمار تأليف محمد السيد سالم إخراج جمال حماد وبطولة عبدالرحمن ابو زهرة وإحسان القلعاوي، شريف صبري ثم سباعية صور للحب والجواز تأليف إبراهيم أبوالغيط إخراج احمد شوقي وبطولة محمود مرسي، صفاء ابو السعود وأحمد مرعي، ثم سباعية البحر تأليف خيري شلبي إخراج عصام لطفي بطولة جورج سيدهم، حسن حسني وفؤاد احمد، ثم سباعية تشابه أسماء تأليف عايد الرباط وإخراج فاروق لطيف بطولة عايدة كامل وبدر الدين جمجوم.

كما تقدم الشبكة الساعة 4.35 عصراً مسلسل ورد النيل تأليف عبدالوهاب الأسواني وإخراج عبدالعزيز زكي بطولة خالد النبوي، علا رامي، يوسف داود ومسلسل أم كلثوم الساعة 2.15 فجرا والذي تحكي فيه أم كلثوم مشوارها بصوتها إعداد وإخراج وجدي الحكيم.