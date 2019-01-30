شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة جميع العاملين بمراكز كفر الشوبك، وكفر شبين وزاوية الشيخ سند، التابعين لإدارة شباب شبين للتحقيق في غلق تلك المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمت إحالة عدد من العاملين بمركزي مرصفا والشموت، التابعين لإدارة بنها أيضًا للتحقيق عقب جولة مفاجأة من لجنة المتابعة بالمديرية تبين خلالها فتح تلك المراكز وممارستها نشاطها الرياضي في غياب بعض العاملين في فترات العمل الرسمية.

وكان قد قرر مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية العاملين بإدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وقامت اللجنة بعمل زيارات ميدانية مفاجأة لمراكز الشباب بادارتي بنها وشبين القناطر، وفي أثناء تلك الجولة لمتابعة أنشطة المراكز وانضباط العاملين قامت اللجنة بمتابعة مراكز«منية شبين وعرب صبيح والزهويين التابعين لإدارة شباب شبين القناطر ومركزي بتمده وكفر فرسيس التابعين لإدارة شباب بنها»، ووجدت اللجنة المراكز سالفة الذكر مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد كما تابعت اللجنة انضباط العاملين بالمراكز والتزامها بتقديم الخدمات والأنشطة للشباب المترددين على المراكز.

كما وجدت اللجنة مراكز «كفر الشوبك وكفر شبين وزاوية الشيخ سند التابعين لإدارة شباب شبين مغلقة في حين وجدت مركزي مرصفا والشموت التابعين لإدارة بنها مفتوحة وتمارس نشاطها في غياب بعض العاملين في فترات العمل الرسمية.

وأكد الصبروط، أنه حريص على استمرار المتابعة بهدف تقديم خدمات أفضل للشباب خاصة خلال إجازة نصف العام باعتبارها فترة جذب للطلاب يجب الاستفادة منها وانه يسعى دائما لتطوير أداء المراكز لخدمة الأجيال الجديدة، معربًا عن إيمانه بدور مراكز الشباب في خلق الأبطال والمبدعين رياضيًا وفنيًا وثقافيًا.

وأشار إلى أن تلك المتابعات تأتي برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم والذي يسعى دائما لتطوير أداء المراكز وتقديم خدمات أفضل للكبار والصغار.