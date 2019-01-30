شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نتعاون مع وزارة الاتصالات للتحول إلى المجتمع الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة وبناء على الاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بين وزيرى الأوقاف والاتصالات تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لدراسة تحول وزارة الأوقاف إلى المجتمع الرقمى فى جميع جوانب عملها من خلال عملية مسح شامل لمتطلبات هذا التحول ، مع ندب بعض الكوادر الفنية المتخصصة من وزارة الاتصالات إلى وزارة الأوقاف لتشرف على التنفيذ والتدريب والتحول الرقمى .

وتبدأ الوزارتان خلال شهر فبراير 2019 دورتين متخصصتين بمعامل حاسبات أكاديمية الأوقاف إحداهما للأئمة والأخرى للإداريين , بحيث تقوم وزارة الاتصالات بالإشراف على التدريب والتأهيل ومنح شهادة دولية للناجحين.

كما سيتم خلال الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات والتواصل والتسويق الإلكترونى والرقمى التابع لأكاديمية الأوقاف للتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة العصرية ليكون مركز تدريب دولى معتمد.