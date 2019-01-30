شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 30/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، يكون الطقس باردا نسبياً بوجهٍ عام في مختلف المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المُنخفضة، و تكون الرياح صباحاً جنوبية شرقية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تزيد من الإحساس من البرودة بشكلٍ إضافي، تتحول تدرجياً الرياح إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في العديد من المناطق، و لا يُستبعد تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة لا سيما مناطق السهول الشرقية، والرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.