شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30/1/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 07 20

مطروح 10 19

السلوم 08 17

سيوة 03 19

بورسعيد 09 20

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الاسماعيلية 09 20

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 22

نخل 03 19

نويبع 12 21

طابا 12 20

كاترين 01 12

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 11 23

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 26

حلايب 19 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 18 26

الرياض 14 21

المنامة 17 21

أبوظبى 17 25

الدوحة 17 23

الكويت 09 19

دمشق 00 14

بيروت 13 20

عمان 02 14

القدس 04 14

غزة 09 20

بغداد 08 18

مسقط 21 27

صنعاء 06 26

الخرطوم 22 37

طرابلس 10 17

تونس 06 14

الجزائر 10 14

الرباط 10 16

نواكشوط 16 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 12

اسطنبول 09 15

اسلام اباد 07 15

نيودلهى 09 20

جاكرتا 25 31

بكين -06 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 03 10

أثينا 09 15

روما 02 09

باريس 00 04

مدريد 02 10

برلين -02 03

لندن -02 04

مونتريال -17 -04

موسكو 00 01

نيويورك 00 07

واشنطن -12 01