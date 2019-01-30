شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد لـ"كل يوم": البنك المركزى يستهدف خفض التضخم لأقل من 10% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى يستهدف هذا العام خفض معدل التضخم والأسعار إلى رقم أحادى أى أقل من 10 %، موضحاً أن معدل التضخم والغلاء يقل تدريجياً، فيوجد تضخم لكن حدته تكون أقل.

وأضاف "الفقى"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "on e"، أنه طالما التضخم يتم احتوائه بشكل متدرج من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى ثلاث سنوات، فإن التوفير فى الموازنة من دعم المنتجات البترولية، سيتم توجيه الزيادة إلى خدمات تعليمية وصحية، كمنظومة التأمين الصحى الشامل و100 مليون صحة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أنه خلال وضع برنامج الإصلاح الاقتصادى، يتم معالجة الاختلالات المالية من عجز الموازنة والتضخم والاحتياطى والدين العام، ويتم احتوائها وعلاج الخلل بها، ونجحنا بنسبة 70 % من علاج هذه الاختلالات، وبنهاية العام، ستنتهى هذه الاختلالات.

وذكر أن المحور الثانى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، هو الإصلاح الهيكلى، من إعادة النظر فى التشريعات والبنية الأساسية، وأن يكون الجهاز الإدارى للدولة أقل ترهلا وبيروقراطية، والإسراع فى الاستثمار.