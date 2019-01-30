شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يسأل ساويرس عن إقامة مشروع استثمارى بسوهاج.. ونجيب: هقابل المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن نيته إقامة مشروع استثمارى فى محافظة سوهاج، نظراً لأنها مسقط رأسه هو وعائلته، مشيراً إلى أنه سليتقى المحافظ يوم الخميس المقبل.

البداية جاءت من خلال تفاعل رجل الأعمال مع أسئلة متابعيه على "تويتر"، حيث وجه أحدهم سؤاله لساويرس قائلاً: " بالله عليك يا بشمهندس نزلت كام مرة سوهاج بما إنك من هناك يعنى ولا علشان مش مولود فيها متنزلهاش يعنى".



ساويرس

نجيب فاجئ متابعه الذى طرح عليه السؤال بقوله: " نزلت ميت مره و كل مره على فاشوش".

وتابع ساويرس متحدثاً عن جذوره بالمحافظة: " و لسه عندنا عمارةً هناك على النيل بناها جدى نجيب ساويرس نقيب المحامين الأسبق فى سوهاج اللى أنا متسمى على اسمه بس بصراحةً حالها ميسرش".



ساويرس

فيما فتح هذا السؤال مطالبات عدد من أهالى سوهاج، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بضروة إنشاء مشروع يوفر فرص عمل لأبناء محافظته.

وقال أحدهم مخاطباً ساويرس: "لو استثمرت فى سوهاج مش هتخسر كفايه الناس هناك هتحبك و تقدرك و تحافظ لك على فلوسك لأن زى ما أنت عارف أهل سوهاج عندهم أمانة و طيبة و يقدروا اللى يقف جنبهم _ أهو عشم _ و لا البزنس ما يعرف العشم"، ليرد ساويرس بقوله: "إن شاء الله هقابل المحافظ يوم الخميس".



ساويرس 2

وإنهالت التعليقات من قبل متابعى ساويرس من المحافظات المختلفة، مطالبينه بإقامة مشروعات فى محافظاتهم، ليرد ساويرس بقوله: "سوهاج أولاً".