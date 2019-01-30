اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، على رأسها، وزيرة التخطيط تؤكد انخفاض التضخم لـ12% بفعل زيادة الإنتاج وتراجع الاستيراد.

وزيرة التخطيط تؤكد انخفاض التضخم لـ12% بفعل زيادة الإنتاج وتراجع الاستيراد

ضربة أمنية جديدة من الأمن الوطنى لفلول الإرهاب.. ضبط 54 متطرف قبل ارتكابهم أعمال تخريبية

غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بحلايب وشلاتين والصغرى بالعاصمة 11 درجة

انهيار صخرة فى منشية ناصر.. والتضامن: نقل الأسر المضارة لـ"الأسمرات"

الرقابة الإدارية تضبط مسئولين بجمرك العين السخنة لتسهيل دخول بضائع محظورة

ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا.. وعيار 21 يسجل 640 جنيها

البرلمان يقر تسعير متر مخالفات البناء: 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى

التعليم تطالب بسرعة الحصول على كلمة السر وتسجيل استمارة امتحان الثانوية

رسميا.. 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا

الحضرى: برضه هاعتزل فى الأهلى وسأظل وراء هذه الأمنية وأراها ممكنة

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