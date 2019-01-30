بعد إخلائها.. الخليج 365 ينشر أسماء سكان 3 منازل تضررت من صخرة الدويقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قررت محافظة القاهرة، مساء الثلاثاء، إخلاء 3 منازل في الحافة العليا المجاورة للصخرة التي انهارت اليوم الثلاثاء بمنطقة الدويقة من جبل المقطم.

وحصل "الخليج 365" على أسماء المواطنين في المنازل الثلاثة وهم: (محمد رضا أمين) صاحب المنزل الأول، وزوجته فاطمة الزيات، فيما يسكن بالعقار كلا من محمد ممدح فتحي، ومحمد محمود إبراهيم إيهاب جمال محمد، منصور شعبان محمد، شربات رضا أمين، وحامد طلبة حامد، وفاطمة سعد، وإسلام سعيد محمد، ودينا عبدالمنعم محمد، وإيهاب أحمد كامل، ورحاب عبدالنبي السيد.

وضم العقار الثاني، كلا من: دعاء أمين عبدالعليم، وحسن درويش القصبجي، أنهار محمد عاصم، رأفت أحمد محجوب، صباح فتحي فرج، أحمد محمود محمد علي، وكريمة سليم سالم السيد، أميرة عبدالعليم، كريمة عبدالعليم، حسين محمد مصطفى، رضا أمين، وشعبان درويش، ونورا محمد حسين، وسمير نبيل محمد، ومروة أحمد، وهاشم إبراهيم حسن حجاج، وسرية عبدالفتاح إبراهيم، مصطفى حسن مبروك، هبه السيد إسماعيل.

وفي العقار الثالث، يسكن أمين حسن أمين، وزوجته سهير عزالدين، محمود حسن أمين، وهانم محمد، ومحمد حسن أمين، وأحمد حسن أمين، وحسن أمين.

كشف صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل سقوط صخرتين بمنطقة منشأة ناصر، دون سقوط ضحايا.

وقال بيان للصندوق مساء الثلاثاء: "بعد المغرب من يوم أمس، سقطت صخرة بمنطقة محجر فوزي عليوة، وهيّ من إحدى المناطق التي سبق أن تم إخلائها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة".

وأوضح الصندوق، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.

وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.

وأوضح أنه تم أخذ قرارات حاسمة بسرعة إخلاء 3 بيوت على الحافة العليا، بالإضافة إلى 12 بيتًا بالحافة السفلى بإجمالي ٨٠ أسرة، ويجري حالياً تسكين الأسر بمشروع الأسمرات.

ولفت الصندوق إلى سقوط صخرة أخرى في الثانية من ظهر اليوم دون أي إصابات.

كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة إلى حي الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.