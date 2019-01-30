محافظ القاهرة عن انهيار صخرة بمنشأة ناصر: "نجونا من كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن تحرك الدولة السريع في الفترة السابقة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذ كثيرًا من الأرواح، وساهم في تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.

يأتي ذلك في تعليق له على انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر اليوم الثلاثاء، دون سقوط ضحايا.

وأعلنت وزارة التضامن نقل 82 أسرة من منطقة منشأة ناصر إلى مساكن جديدة بالأسمرات.

وأضاف المحافظ في بيان اليوم، إن "خير مثال على ذلك، هو ما حدث من سقوط صخرة في منطقة الدويقة، ولم ينجم عن ذلك أي خسائر في الأرواح؛ لأن الدولة بادرت بنقل آلاف المواطنين من هذه المناطق إلى مشروع الأسمرات الحضاري".

وأشار إلى أن "نتائج ذلك التحرك السريع حمانا الآن من كارثة محققة عقب حدوث شروخ جبلية بمنطقة الرزاز بحي منشأة ناصر مجاورة لعقارات كان يقطن بها عدد من الأسر".

وأضاف "عبدالعال" أن ما يحدث الآن هو من أجل ألا تتكرر الحوادث الكارثية التي وقعت منذ سنوات ماضية، حيث أن الدولة تُعلي حقوق المواطنين في السكن الآمن، وتسعى جاهدة لتحقيق تطلعاتهم في الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير العشوائيات غير الآمنة بشكل نهائي وفي أسرع وقت من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين.

ووجه المحافظ بمنح أسر المنطقة التي شهدت تصدع الصخرة بمنشأة ناصر، وحدات سكنية مفروشة بحي الأسمرات، وتوفير وسائل نقل، ووجبات جافة سريعة والرعاية التامة لهم.