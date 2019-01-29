انت الان تتابع رئيس فرنسا الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ93 في الأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، وزوجته، عبر مطار الأقصر الدولي، في إطار زيارتهما للمحافظة السياحية بهدف القيام بجولة داخل المدينة العريقة، وأيضا للاحتفال بعيد ميلاده الـ93. وقرر ديستان الاحتفال بعيد ميلاده وسط المعابد الفرعونية والآثار في مصر، كما سيزور المعالم الأثرية والسياحية بالبرين الشرقي والغربي في الأقصر كما يقوم بجولة نيلية. ورحب المحافظ بديستان وزوجته، مؤكدًا أهمية تلك الزيارة ومتمنيا لهما الاستمتاع بالمعالم الأثرية للمحافظة السياحية.

تتضمن جولة الرئيس الفرنسي الأسبق زيارة معابد الأقصر، والكرنك، ووادي الملوك، ويستكمل جولته السياحية في الصعيد برحلة نيلية بمركب سياحي متجه إلى محافظة أسوان. اقرأ أيضًا: ماكرون يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 3 أيام يذكر أن الرئيس الأسبق فاليري جيسكار ديستان ولد في ألمانيا في 2 فبراير عام 1926، وتولى