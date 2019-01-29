شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 11 شخصًا 4 أيام ضبط بحوزتهم 5 بنادق آلية في مشاجرة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة بمركز دار السلام، بإشراف المستشار أحمد عبدالباقي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، الثلاثاء، بحبس 11 شخصًا من قرية «أولاد خليفة» بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معهم، عقب ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية على إثر مشاجرة بينهم.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية «أولاد خليفة» بدائرة المركز، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أن المشاجرة بين الديب. ح و5 أشخاص من أقاربه، وأنور. ع و4 أشخاص من أقاربه، بسبب خلافات سابقة على الجيرة، قام على إثرها الطرفان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء «دون حدوث إصابات».

وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 5 بنادق آلية و80 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.