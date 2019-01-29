شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي 1.5 مليون فدان»: الدولة قضت على البيروقراطية في المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إنه كان من الصعب في السابق الاستثمار في المجال الزراعي أو استصلاح الأراضي في مصر، بسبب البيروقراطية التي كانت موجودة في وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية.

وأكد «زيدان» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيبان الخير» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» أن هذه البيروقراطية كانت تعرق المواطنين والمستثمرين في الاستثمار في المجال الزراعي.

وشدد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، على أن الدولة قضت على البيروقراطية في مشروع المليون ونصف فدان، وفتحت الباب أمام الشباب والمستثمرين للاستثمار في المجال الزراعي دون وجود أي معوقات، متابعًا: «لذلك يجب أن نستغل ما اتاحته الدول لنا بالعمل في القطاع الزراعي لزيادة التنمية».