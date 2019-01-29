شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: ماكرون جاء لمصر لأخذ الحكمة من السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عزمي مجاهد، إن الرئيس ماكرون أراد أن يأتي لمصر ليأخذ جرعة من حكيم العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس ماكرون ناجحة لمصر على مستوى العلاقات الثنائية والمصالح مع فرنسا.
وأكد أن «السيسي اكتسح ماكرون في المباراة السياسية التي حدثت بالأمس، ولم تؤثر على العلاقات بين البلدين، وأشعلها الصحفيين»، متابعا: «الرئيس لم ينتصر على ماكرون فقط بل انتصر على كل المتربصين بمصر وكل قوى الشر الخارجية».
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