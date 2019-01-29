شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: تحقيق 74% من مستهدف «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت محافظة شمال سيناء نسبة 74% من إجمالي المستهدف من الحملة القومية للقضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، تنفيذا لمبادرة الرئيس «100 مليون صحة»، وذلك منذ بداية الحملة أول ديسمبر الجاري.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، لعرض نتائج الحملة أنه تم فحص 188 ألف و495 فردا على مستوى المحافظة بنسبة 74 %.. منهم 105 آلاف و273 فردًا في العريش بنسبة 92.9 %، 51 ألف و390 فردا في بئر العبدبنسبة 87.9%، 15 ألفا و470 فردًا في الشيخ زويد بنسبة 49.7%، 6426 فردًا في رفح بنسبة 18.3%، و6237 فردًا في الحسنة بنسبة 47.1 %، و3699 فردا في نخل بنسبة 108.3%.

وذكر المحافظ أن نتيجة الفحص بالنسبة لفيروس سي أظهرت أن 183 ألفا و361 فردا جاءت نتيجتهم سلبية و5134 فردا نتيجتهم إيجابية.. مشيرًا إلى أنه بالنسبة لضغط الدم جاءت نتيجة الفحص لعدد 173 ألف و201 فردا أن حالتهم طبيعية و15 ألف و294 فردا في حالة ضغط دم مرتفع، وبالنسبة لنتيجة قياس السكر جاءت نتيجة 176 ألف و537 فردا في حالة طبيعية و11 ألف و958 فردا حالة السكر عندهم مرتفع.

وبدوره.. أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أن الحملة تستهدف عدد 254 ألف و697 فردا.. من بينهم 113 ألف و364 فردا في العريش، 58 ألف و433 فردا في بئر العبد، 31 ألف و115 فردا في الشيخ زويد، 35 ألف و117 فردا في رفح، 13 ألف و235 فردا في الحسنة، و3 آلاف و415 فردا في نخل.

وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد الفرق المشاركة إلى 61 فريقا بدلا من 120 فريقًا، نظرًا لانخفاض عدد المترددين عما قبل، موزعين على نقاط الفحص على مستوى المحافظة من خلال الحملة.. إلى جانب عدد من الفرق المتحركة في مختلف المناطق والتجمعات على مستوي المحافظة.

وأعلن أنه تمت إعادة نشر عدد من الفرق الطبية لفحص العاملين في عدد من المصالح الحكومية، كما تم نشر عدد آخر من الفرق في المناطق الخالية من النقاط الطبية، وفي المساجد ومقاعد ودواوين القبائل والعائلات في بعض المناطق الأخرى.

وأضاف أنه يتم تسليم العلاج للمصابين بعد إعادة فحصهم والتأكد من إصابتهم.