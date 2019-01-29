شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح منتصر: انفصال مصر وسوريا كان جرحًا لعبد الناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب صلاح منتصر، إن قرر كتابة كتاب «(شهادتي على عصر عبدالناصر.. سنوات الانتصار والانكسار) لأن ذلك حق الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف «منتصر» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه لم يحب يومًا شخصًا مثل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه يسرد التاريخ كما جرى وما لا يعرفه أحد في كتابه، مثل محاولة الأمريكان للاتفاق مع «عبدالناصر» لإنهاء الخلاف مع إسرائيل.

وأوضح «منتصر»، أن الراحل «عبدالناصر» شكل أول حكومة في تاريخ ووضع أول خطة خمسية، مشيرًا إلى أن عبدالناصر سعى إلى الوحدة مع سوريا بنوايا طيبة، في حين اعتبرت سوريا الأمر كمرحلة انتقالية، مؤكدًا أن انفصال مصر وسوريا كان جرحًا كبيرًا لـ«عبدالناصر».

ولفت «منتصر» إلى أن العلاقة بين الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر، وعبدالحكيم عامر، كانت «نقطة ضعف»، مؤكدًا أن سر إبقاء «عبدالعناصر» على «عامر» هو أنه لم يكن يمر عامًا إلا ويتم فيه إحباط محاولة للانقلاب داخل الجيش آنذاك.