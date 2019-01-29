شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الدخيلة تحبط تهريب 45 ألف باكو معسل إلى جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بالدخيلة برئاسة مصطفى الغرباوي، مدير عام الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الدخان المعسل، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات التصدير والشحن على الرسائل المصدرة بالمنطقة اللوجستية بجمرك صادر الدخيلة تم الاشتباه في مشمول حاوية ٢٠ قدم مقدم عنها شهادة جمركية رقم 1389 لعام 2019 صادر نهائي الدخيلة باسم شركة ا. للاستيراد والتصدير بـ225 كرتونة إكسسوارات شيشة صناعة يدوية بوزن 7731 كيلوجرام قائم و6300 كيلو جرام صافي بقيمة تعادل 8 آلاف و500 دولار مصدرة إلى دولة جنوب أفريقيا.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية من عطا الله إبراهيم مدير التعريفة وأحمد بغدادي رئيس قسم الحركة وعزت عبدالرحيم، مدير إدارة الحركة، تحت إشراف الدكتور ياسر يسري خليل، مدير إدارة المنطقة اللوجيستية بجمرك الدخيلة، ومصطفى صالح، مدير إدارة المنطقة اللوجيستية، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 75 كرتونة بها 54000 باكو بوزن إجمالي 2700 كيلو جرام من الدخان المعسل بنكهة النعناع وبالمخالفة للمستندات المقدمة ودون إحضار تنازل أو موافقة من الشركة المنتجة.

وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.