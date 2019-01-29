شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة 18 مريضًا في تعطل وحدة غسيل كلوي ببني سويف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت وحدة معالجة المياه المغذية لماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين الصحي، مساء الثلاثاء، أثناء إجراء 18 مريضًا لجلسات الغسيل.

وأقدم تمريض وحدة الغسيل الكلوي وأطباء المستشفى على وقف جلسة الغسيل بشكل مباشر، لمدة 20 دقيقة، لحين إصلاح العطل وإعادة التشغيل مرة أخرى.

من جانبه انتقل الدكتور عصام السباعي مدير عام التأمين الصحي في بني سويف، برفقة مدير المستشفى ورئيس وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى للتأكد من إعادة التشغيل مرة أخرى وعدم وجود أي اضرار ناتجة عن التعطل المفاجئ.

وأكد مدير عام التأمين الصحي على إعادة تشغيل الماكينات مرة أخرى دون وجود اضرار ناجمة عن العطل، لافتًا إلى فتح تحقيق في الواقعة.

يشار إلى حدوث نفس العطل بوحدة غسيل الكلى بذات المستشفى في أكتوبر الماضي عقب توقف وحدة معالجة المياه، أثناء تواجد مرضى بالشيفت المسائي على ماكينات الغسيل.