شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الدخيلة تحبط تهريب معدات وماكينات كهربائية ولوازمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة للفحص والمعاينة بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم، مدير عام الحركة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد الصياد، مدير عام الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المعدات والماكينات الكهربائية ولوازمها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة باللوجيستية الثانية للفحص والمعاينة بجمارك الدخيلة تم تشكيل لجنة ضمت عرفة عبدالمعطى وسعيد أبوسكينة مديري إدارة الفحص ومحمد عبدالعظيم مدير الحركة ومحمد عادل مأمور التعريفة لكشف ومعاينة مشمول 3 بيانات جمركية أرقام 28418 و28439 و28438 لسنة 2017 باسم شركة س. س. ك بعدد 5 حاويات أرقام 174052-3 و852046-0 و371781-5 و987834-0 و519444-0 واردة من الصين والصنف طبقا المستندات عبارة عن مستلزمات إنتاج.

وبالكشف والمعاينة الفعلية تبين وجود عدد من الماكينات الكهربائية الصناعية منها ماكينات تخريم وماكينات قطع وصواريخ قطع وماكينات سحب أسلاك ومناظير ومحركات كهربائية ولمبات قطع ونصال قطع وجوانات معدنية وروافع وكيماويات متنوعة بالمخالفة للصنف الوارد بالمستندات المقدمة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة مليون و810 آلاف و878 جنيها تم سدادها.

وقررحسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية.