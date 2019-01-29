شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشترط «الطلاء» للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة المخصصة لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء فى البرلمان نجاح الحكومة فى إضافة فقرة جديدة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، لتطبيق قرار الرئيس بتشطيب ودهان وجهات المبانى. وقد أضافت فقرة للمادة الرابعة تقضى بطلاء ودهان الوجهات كأحد شروط التصالح، وقرر مجلس النواب نقل الفقرة إلى المادة 6 من القانون- التى لم تناقش بعد.

وشهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء خلافات بين النواب والحكومة حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص بالسلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

وطالبت النائبة دينا عبدالعزيز باعتماد التقرير الهندسى من مكتب استشارى، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقارير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية.

ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤاله لممثل الحكومة: «أيهما أفضل اثنان من المهندسين أم مكتب استشارى»، ورد عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، بأن الحكومة ليس لديها أى مانع بشأن المكتب الاستشارى.

وقال «عبدالعال» إن تقرير المكتب الاستشارى سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية، متابعاً: «الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق».

وأشارت النائبة مى محمود إلى أنها كانت عضو مجلس نقابة المهندسين، وهناك معاناة من بيع المهندسين الاستشاريين توقيعاتهم على التقارير الهندسية للمبانى، فقد كانت بـ50 جنيها، وبالتالى لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشارى، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المبانى من شروط الموافقة على طلبات التصالح.

ورد رئيس البرلمان: «كل المهن فيها السيئ والحسن، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو محامين.. ولا يجوز التعميم»، وطلب حذف عبارة «التوقيع بـ 50 جنيها» من المضبطة، مؤكدا أن المكتب الاستشارى سيكون أكثر جدية وضمانة.

وبشأن المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح، قال «عبدالعال»: «مدة الأربعة شهور ملزمة، واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهى من نظر كل الطلبات على مستوى المحافظات»، مشيرا إلى أن هدف القانون التسهيل على المواطن.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلاً إن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجهة نظر الحكومة. ولفت إلى أن التقرير الهندسى سيكون عن المبنى كاملاً وليس عن كل وحدة من وحدات المبنى القائم، مشيرا إلى أن الحكومة لديها توجيه رئاسى بشأن دهان وطلاء واجهات المبنى، ومن ثم فالمادة الرابعة التى كانت فى نص قرار الحكومة متضمنة على ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مؤكدا أن نص قرار الحكومة كانت قد ربطته بالموافقة والبت فى طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أى ربط أو غرامة ومن ثم ترى الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.

من ناحيته، قال رئيس المجلس إن أمر الطلاء ليس متعلقا بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة إن ربط الطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال هذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ، ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.

جاء نص المادة الرابعة بعد موافقة الأعضاء على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.