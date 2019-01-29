شكرا لقرائتكم خبر عن التهرب الجمركي بالإسكندرية يتخذ إجراء ضد شركة بددت أدوات كهربائية بـ5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام تجاري بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصي، محضر ضبط لشركة بددت كمية كبيرة من الأدوات الكهربائية المفرج عنها تحت التحفظ، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أنه بناء على المعلومات الواردة للإدارة من بقيام شركة ا. للاستيراد والتصدير بالإفراج تحت التحفظ عن مشمول البيان الجمركي رقم 14902 لسنه 2016 مطور الدخيلة بوزن 24.1 طن أدوات كهربائية وورود نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي النصف ووجوب إعادة التصدير أو الإعدام.

وتشكلت لجنة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام ضمت كلا من محمد مرسي ومحمد على رؤساء أقسام ومحمد شحاتة مفتش بالإدارة للمتابعة ودراسة المستندات، وتم استدعاء صاحب الشأن فحضر للإدارة العامة وأقر بأنه تصرف في البضاعة ولم يقم بإعادة تصديرها أو إعدامها، حيث بلغ إجمالي التعويضات المستحقة 4 ملايين و776 ألفا و447 جنيها.

وقرر الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 9 لسنة 2019 وإحالة الموضوع للشؤون القانونية لاتخاذ شؤونها.