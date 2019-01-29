شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تسرع لمعالجة خطآ التنصت على «فيس تايم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يرجع الخلل في خاصية الأتصال الجماعي على الفيس تايم في هواتف الايفون، حيث يسمع صوت المتلقي قبل أن يقبل المكالمة.
قالت شركة آبل إنها ستصدر تحديثاً برمجياً في وقت لاحق هذا الأسبوع، لإصلاح خلل يجعل مستخدمي هواتف آيفون يسمعون صوت المستخدمين الذين لم يقبلوا بعد اتصالاً بالفيديو، ما تسبب بفضيحة بخاصية إتصال الفيديو الجماعي.
وردا على ما حدث قال متحدث باسم آبل أمس الاثنين «نحن على علم بالمشكلة وتوصلنا إلى تصليح سيتم إصداره في تحديث برمجي في وقت لاحق هذا الأسبوع».
ولذلك تم تعطيل خاصية إتصالات الفيديو الجماعية عبر تطبيق «فيس تايم» وتوقفت بشكل مؤقت.
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