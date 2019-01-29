شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإقالة رئيس حي العجوزة من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً بإقالة اللواء جمال إسماعيل محمود السعيد رئيس حى العجوزة، من منصبه، والعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتي بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية، بحسب بيان إعلامي مساء الثلاثاء، لقيام رئيس الحي بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية الأحد الماضي، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من إحدي النائبات المقيمة بحي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات والعديد منها دون ترخيص والسهر حتى الخامسة صباحا يوميا وإحداث ضوضاء، في الوقت الذي انتقد العديد من النواب ما وصف به رئيس الحي المواطنين بإمبابة وبولاق الدكرور ومنهم النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور، وأفاد النواب أنه في استطاعة رئيس الحي غلق المقاهي بما يتيح له القانون من إجراءات قانونية وإدارية لغلق تلك المقاهي ومنعها من السهر.

وأكد «شعراوي» حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الادارة المحلية بكافة المحافظات والمواطن.

وتابع الوزير: «هذا سلوك فردي وغير مقبول، ولن يتم السماح به في الإدارة المحلية به، لأن الوزارة والمحليات تعمل لخدمة المواطن في كافة المحافظات»، مشيرا إلى أن ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع قدم اعتذار باسم الوزارة خلال اجتماع اللجنة عن هذا الوصف، وأفاد أن مواطني امبابة وبولاق الدكرور لهم كل الاحترام والتقدير من الحكومة والإدارة المحلية.

وأضاف الوزير أنه التقى مع رؤساء الأحياء والمدن بمركز التنمية المحلية بسقارة أكثر من مرة وأكد خلال اللقاء على ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين.

فيما قال محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه «تقدم بمذكرة برلمانية إلى الدكتور علي عبدالعال ومذكرة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حي العجوزة السابق، اللواء جمال الشبكشى، بسبب تحدثه بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهي»، مشيرًا إلى أن «رئيس الحي لم يعتذر عن حديثه، ولكن مستشار وزير التنمية المحلية هو من اعتذر للجنة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هانم أبوالوفا بشأن المقاهي المنتشرة خلف مسرح البالون وخلف رئاسة حى العجوزة، وأثناء رد رئيس حى العجوزة على ما جاء بطلب الإحاطة باجتماع اللجنة المنعقد يوم الأحد 27 يناير تحدث بصورة غير لائقة تجاه أصحاب المقاهي، مشيرًا إلى أن «رئيس الحي لم يعتذر، وكامل احترامي وتقديري لأهالي إمبابة».

وذكر أن قرار وزير التنمية المحلية بنقل رئيس حي العجوزة يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على احترام المواطنين، وموضحا أن رئيس الحى أصدر لفظ خارج حدود اللياقة في حق مواطنى بولاق وإمبابة. كما قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن «أهالي إمبابة وبولاق محل تقدير واحترام، ولا نقبل أي إهانة لهم».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن اللواء حمدي الجزار، أبلغ اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية، بما حدث من اللواء جمال الشبكشي، وأجرى اجتماعًا، وأتخذ قرارًا بنقل اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، للعمل بديوان عام المحافظة حتى بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش. وتابع: «خلال 48 ساعة سيتم تعيين شخصية جديدة في رئاسة حي العجوزة بعد دراسة أسماء معروضة على معالي الوزير ومحافظ الجيزة».

وتعليقًا على إقالته، قال اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة السابق، إنه «أثناء حضوره لمناقشة طلب إحاطة من نائبة بخصوص مقاهي الحي، وكان رئيس لجنة إدارة المحلية أحمد السجيني حاضرًا للجلسة، ولم يحدث مني أي شيء مسيء، والأمر تطور بشكل غريب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «قولت أن في أصحاب كافيهات منهم بلطجية»، مضيفًا: «من الممكن أن أكون وصفت أصحاب الكافيهات بالأوباش، وأنا وصفت الذين يبيعون مخدرات ويفتحون للخامسة فجرًا».

وتابع: «الموضوع كبر بصورة غريبة، ونقلت لديوان عام محافظة القاهرة، أنا لا استطيع الإساءة لأي حي»، مشيرًا إلى أنه «احترم قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والحمدلله وقدر الله ماشاء فعل، وفخور بما فعلته في حي العجوزة، وسيذكر التاريخ ما أنجزته».