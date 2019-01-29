شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطرح تخفيضات تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصر للطيران، الثلاثاء، عن طرح تخفيضات تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال من وإلى العديد من وجهاتها الدولية، وذلك في إطار خططها لتوفير العديد من مميزات السفر بما يلائم ويلبي رغبات عملائها الكرام من مختلف الشرائح بأرقي مستوى من الخدمات وبأسعار تنافسية داخل شبكة خطوطها الدولية والتي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم، وتماشيًا مع جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع حركة السياحة من وإلى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان، يمكن لعملاء مصر للطيران شراء التذاكر اعتبارًا من الدقيقة الأولى ليوم غدٍ الموافق 30 يناير وحتى 28 فبراير 2019 على أن يكون السفر حتى 30 إبريل المقبل.

وذكرت الشركة أنه يمكن لعملائها الاستفسار عن تفاصيل هذا العرض والخدمات التي تقدمها من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونيةEGYPTAIR Contact Center من أي خط أرضي على ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو من أي محمول على ١٧١٧ أو زيارة أقرب فرع من مكاتب مبيعات مصر للطيران المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن للعملاء أيضًا التعرف على المزيد من المعلومات عن هذا العرض وغيره من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.egyptair.com، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي ومن خلال وكلاء السياحة والسفر.