شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني مكثف في منشية ناصر أثناء إزالة المنازل المتضررة من انهيار الصخرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصري اليوم» إخلاء منازل حي منشية ناصر المتضررة من انهيار صخرة بمنطقة الرازي، مساء الثلاثاء، ما دفع المحافظة إلى نقل الأهالي لمنطقة الأسمرات والبالغ عددهم 40 أسرة.

وشهدت «المصري اليوم» قيام شباب المنطقة بنقل الأسر والأهالي في عربات إلى منطقة الأسمرات، كما قاموا بنقل أثاث المنازل التي سقطت بجوارها الصخرة لإخلاء المنطقة، منعا لتكرار الحادث وحدوث إصابات بين الأهالي، وشكلت المحافظة لجان عمالية لإجراء إزالة بسيطة حتى يتم إتمام عمليات الإزالة النهائية الأربعاء.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في منطقة الرازي بشارع السوق بمنشية ناصر التي انهارت بها الصخرة، فيما تم منع الأمن تواجد الصحفيين بالمنطقة خوفا على سلامتهم.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، توزيع وجبات وبطاطين على 40 أسرة متضررة من حادث صخرة منشية ناصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تابع فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، حيث اطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

نقل عدد من أسر منشية ناصر بعد انهيار صخرة بالمنطقة

نقل عدد من أسر منشية ناصر بعد انهيار صخرة بالمنطقة

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