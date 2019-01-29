شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى العجوزة السابق: ما حدث منى زلة لسان ويكفينى خروجى بسمعتى وثقة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة السابق، أنه استطاع أن يكسب ثقة الجميع وإشاداتهم، وأولهم المواطنون بما شهده حى العجوزة من تطور، ما جعل الحى يحصل على أفضل حى على مستوى الجيزة فى المسابقة التى نظمتها المحافظة.

وأضاف رئيس حى العجوزة السابق لـ"الخليج 365": "ما حدث منى كان زلة لسان مسكها لى عضو مجلس النواب، وقدر الله وما شاء فعل، وأن أهم ما يسعدنى أننى كسبت ثقة المواطنين، وأديت واجبى على أكمل وجه وأنا كسبت مخسرتش، وخارج بسمعتى وشرفى".

وأضاف الشبكشى أن الموضوع ليس سهلا أن تستطيع تغيير فى حى وتحصل على أفضل حى لعدة سنوات، وسط تحالفات تعمل ضدك، على حد قوله.