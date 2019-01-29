شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تصريحات لاجارد بميزان ألماظ وبتودى الأسواق العالمية يمين وشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، تعطى ثقة كبيرة للاقتصاد المصرى، موضحًا: "تصريحاتها بتودى الأسواق العالمية يمين وشمال.. والكملة بتاعتها بتطلع بميزان من ألماظ وتمنها بمليارات حيث يأخذ المستثمرين الإشارات منها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن إصلاح الاقتصاد الكلى مرحلة مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد الجزئى، وتأمين احتياجات الدولة وجذب المستثمرين، وزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وغيرهما، وتوفير فرص العمل ووضع اقتصادى جيد.

كما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى غاية الأهمية فى ظل المشروعات الاستراتيجية القائمة بمصر، والنقلة التكنولوجية فى مجالات الصحة والنقل وغيرهما، وهذا يتطلب دعم من رؤساء الدول.

وقال إن مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون ساهمت فى إنجاز عدة اتفاقيات فى مشرعات، مضيفا: "إن شاء فيها خير على مصر وشعبها ويكون لها مردود كبير جدًا،

وكشف كواليس لقائه بأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا داعم قوى لمجالات النمو فى الاقتصاد المصرى، وأنييس بانييه روناشيه تحدثت عن التحديات الخاصة بالشركات الفرنسية العاملة فى مصر، مضيفًا أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المالية والجهات المعنية بالشركات الفرنسية للتعامل المشكلات وحلها.