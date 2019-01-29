شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول اختبارات التصفية الأولية للمسابقة العالمية السادسة والعشرين لحفظ للقرآن الكريم بديوان عام الوزارة، على النحو التالى:

الأحد 3 / 2 / 2019م:

1. عبدالله محمد شلبي عبدالخالق القاهرة

2. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة

3. زينب علي محمد أحمد بني سويف

4. الشيماء عادل سيف محمد غرام المنيا

5. محمد عبدالرحيم محمد توني المنيا

6. على سيد حسن على أسيوط

7. بركات سيد احمد محمد أسيوط

8. أحمد أنور محمد صابر سوهاج

9. شعلان عبدالرحمن السيد سوهاج

10. عطيتو عبدالراضي علي عبدالمنعم قنا

11. أحمد محمد عبيد حامد قنا

12. مصطفى محمد أحمد جمعة أسوان

13. محمد أحمد عبدالغني دغيدي القليوبية

14. السيد حمدي السيد إبراهيم القليوبية

15. مصطفى محمد السيد محمد عفيفي القليوبية

16. شريف محسن السيد محمد القليوبية

17. رأفت عبد الستار سيد أحمد الغربية

18. محمد السيد عبد الفتاح عيد الغربية

19. عبد القادر فتحي عبد القادر الغربية

20. أحمد صبحى محمود حسن الشرقية

21. بهاء الهلباوى محمد السعيد الشرقية

22. السيد ناصر السيد محمد الشرقية

23. حسني عثمان عبدالنبي إبراهيم الدقهلية

24. ياسر محمد السعيد فتحي سالم الدقهلية

25. سمر محمد خضر حلاوة الدقهلية

26. إبراهيم زغلول علي أحمد شهاب الدقهلية

27. سليمان عبدالعزيز سليمان الدقهلية

28. سامية حمدى عمر ابراهيم الشامى البحيرة

29. احمد سعد اسماعيل احمد البحيرة

30. محمد محمد خليل عمر البحيرة

31. على ابوزيد ابو النضر ظنون البحيرة

32. محمد محمد اسماعيل ملكة البحيرة

33. احمد طه احمد متولى البحيرة

34. سلمان محمد محمدسحلول دمياط

35. عبدالله عادل محمد رشاد عثمان دمياط

36. جمال سادات عمر عرفة دمياط

37. عبدالرحمن عصام عبده علي بورسعيد

38. سعيد عبيد حسن سيد احمد الاسماعيلية

39. إبراهيم عبد العزيز عبد الرحمن خليل الاسماعيلية

40. احمد سعيد محمد عامر الاسماعيلية

41. محمود فتحي محمد محمود الاسماعيلية

42. محمد عبدالفتاح عبدالشافي عبدالغني مطروح

43. محمد محمد نجيب جادوا جنوب سيناء

44. أحمد عبد الوكيل عبد الوهاب الاسكندرية

45. محمود إبراهيم محمد سويدان الاسكندرية

46. أحمد يوسف عبد العزيز يوسف الاسكندرية

47. علي عبد الجليل السيد الشوني الاسكندرية



الاثنين 4 /2 /2019م :

1. محمد أسامة محمد سعيد القاهرة

2. ملك محمد طلعت محمد الجيزة

3. جنة صفوت سعد حامد الجيزة

4. عبدالله محمد مصطفى الفيوم

5. عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن حسن بني سويف

6. تسنيم محمد محمد عبدالعزيز المنيا

7. أنس شريف خلف الله علي المنيا

8. حمزة شريف خلف الله علي المنيا

9. حاتم محمود فؤاد محمد أسيوط

10. أسامة المعتز بالله أسامة الشافعي القليوبية

11. أحمدجمال السيد حشيش الغربية

12. أحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح الغربية

13. عبد الله مصطفى عبد المقصود الغربية

14. محمد السيد إبراهيم إبراهيم الشرقية

15. رحمه على موسى على الشرقية

16. مودة السباعي محمود السباعي الدقهلية

17. زياد محمد مصطفى أنور الدقهلية

18. ثناء علي شعبان زويد الدقهلية

19. لقاء محمد عبداكريم الدقهلية

20. ندى عبدالخالق مصطفى الدقهلية

21. فاطمه احمد محمد راشد المنوفية

22. بسمه فايز مبروك عبد الواحد البحيرة

23. سارة محمد محمد زكريا البحيرة

24. مصطفى رحيم نصيب عبد الصادق البحيرة

25. احمد مسعود حسين هاشم البحيرة

26. نور الدين محمد حسن الرمادى البحيرة

27. عبدالرحمن باسم ابراهيم مصطفى كفر الشيخ

28. حبيبة هانى ماهر احمد بدر كفر الشيخ

29. يوسف حسام الدين محمود عبدالله دمياط

30. صلاح الدين سامح صلاح حواس دمياط

31. حبيبه السيد جمعه احمد علي الاسماعيلية

32. محمد ابومدين احمد محمد الاسماعيلية

33. عبد الله السيد جمعه احمد علي الاسماعيلية



الثلاثاء 5 /2 / 2019م :

1. محمد رمضان كمال محمود القاهرة

2. محمد جمال إبراهيم متولي القاهرة

3. محمد عيسى خليل دسوقي القاهرة

4. عبدالله مصطفى محمد إبراهيم القاهرة

5. عبدالعزيز شعبان عبدالعزيز محمد الجيزة

6. محمود محمد عبده حسن سليمان الجيزة

7. محمد إسماعيل مأمون كامل الجيزة

8. محمد طه محمد صابر الجيزة

9. رمضان معوض حزين الفيوم

10. محمد رشاد عبدالسميع الفيوم

11. أحمد يحيى عويس سعد الفيوم

12. أنس أشرف علي عبد الحليم الفيوم

13. أحمد محمد سيد عويس الفيوم

14. محمود جمعة يوسف علي الفيوم

15. أحمد عبدالناصر عبدالمحسن الفيوم

16. أحمد محمود أحمد حسن الفيوم

17. إيناس سامي حسين الفيوم

18. غادة سعد جابر محمد بني سويف

19. أسماء ربيع محمد ميهوب بني سويف

20. علي سيد عبدالعظيم أحمد بني سويف

21. دعاء يوسف محمد عبدالفتاح بني سويف

22. عائشة يوسف محمد عبدالفتاح بني سويف

23. رجب عصام رجب عبدالموجود بني سويف

24. محمود محمد أبو القاسم عبدالعليم بني سويف

25. شريف محمد صبري محمد بني سويف

26. كريم عيسى خليفة عيسى بني سويف

27. عبدالرحمن محمود محمد حسن المنيا

28. عمر محمد نور الدين عبداللطيف المنيا

29. آية رجب عبدالعزيز شحاته المنيا

30. أسماء عادل سيف محمد المنيا

31. محمود ثابت أحمد عبدالحافظ المنيا

32. محمد نتعى عبد المنعم أسيوط

33. لمياء احمد عبد العال محمد أسيوط

34. منى فتحى عبد الرؤوف احمد أسيوط

35. ماهر مصطفى عبد الرحمن أسيوط

36. عمر محمد عبد الله محمد أسيوط

37. محمد ناصر أحمد أيوب الوادي الجديد

38. وليد مجدي بكر الوادي الجديد

39. هند محمد عبدالحسيب محمد سوهاج

40. عبدالله علي نوح حسن سوهاج



الأربعاء 6 / 2 / 2019م :

1. ضاحي كمال الدين أمين عبدالنبي قنا

2. إبراهيم يوسف محمد أحمد قنا

3. عبدالرحيم محمد علي إبراهيم أسوان

4. مصطفى السيد مصطفى السيد القليوبية

5. محمد عبدالحميد عبدالحميد محمد القليوبية

6. محمد صلاح محرم أبو والي القليوبية

7. محمود أحمد محمود بيومي القليوبية

8. محمد حسام عطية عبدالفتاح القليوبية

9. هاجر أكرم عبدالمنعم عبدالباسط القليوبية

10. محمود سالم أحمد محمد القليوبية

11. محمد مصطفى عبد المقصود الغربية

12. محمد صبحي العيسوي حضيري الغربية

13. محمد عبد المعبود ابراهيم شحاتة الغربية

14. عبد الرحمن عامر عبد الحميد بندق الغربية

15. محمد أشرف ابراهيم علي الغربية

16. آية سعيد محمد هلال الغربية

17. إبراهيم أحمد كمال الهلباوي الغربية

18. أحمد جمال يوسف قطب الغربية

19. محمد أحمد فتح الله أحمد الشرقية

20. شيماء صلاح عثمان سيدأحمد الشرقية

21. عبدالعزيزإبراهيم عثمان عطيه الشرقية

22. أحمد خالد جوده مجاهدجوده الشرقية

23. محمدمصطفى عبدالفتاح حسين الشرقية

24. مصطفى نظمى مصطفى عشرى الشرقية

25. السيد احمد إبراهيم يوسف الشرقية

26. أسامه السيد محمد محمد الشرقية

27. أحمد على عطيه حبيب الشرقية

28. سهام السيد إبراهيم محمد الشرقية

29. عبدالله على محمد محمد الشرقية

30. محمود علاء الدين سباعى الشرقية

31. عمر عدلى عبدالعال علوان الشرقية

32. عبدالحميد على محمد عبدالكريم الشرقية

33. وليد أشرف عبدالحى على الشرقية

34. أحمد محمد سلامه منصور الشرقية

35. أحمد أشرف فتحى صالح فرج الشرقية

36. أحمد السعيد أحمد السعيد الدقهلية

37. يوسف عماد السيد عبده الدقهلية

38. أحمد محمد طلبة محمد أبوالنجا الدقهلية

39. مصطفى خالد الدريني الدقهلية

40. إبراهيم ياسر إبراهيم جابر الدقهلية

41. منة الله محمد أحمد الدسوقي الدقهلية

42. مريم عماد السيد عبده الدقهلية



الخميس 7 / 2 /2019م:

1. أحمد شحاتة فوزى شحاتة المنوفية

2. ميادة محمود محمود عبد الرحيم البحيرة

3. طه عزت بسيونى عوض البحيرة

4. ابراهيم نبيل كمال السيد ابوزهرة البحيرة

5. محمد شعبان عبد الله جعفر البحيرة

6. ياسمين مصطفى على سليم البحيرة

7. روميساء السيد السعدنى حسن البحيرة

8. نصر السيد نصر عبد السلام البحيرة

9. الشيماء ناجح محمد عبد النبى خفاجة البحيرة

10. نسمة فتحى ناجى الصياد البحيرة

11. محمد ابو اليزيد عبد المنعم عبد الكريم البحيرة

12. على على البدرى محمد نحفوظ البحيرة

13. اية محمد ماضى محجوب البحيرة

14. نورا وجيه سعفان الطحان البحيرة

15. دينا محمد حامد عرفة البحيرة

16. بدر شعبان فراج عبد الرؤف البحيرة

17. سينا ياسر محمد ندا البحيرة

18. محمد السيد عبد العزيز على بيومى البحيرة

19. فارس احمد عوض فيود كفر الشيخ

20. الزهراء لايق حلمى قنديل كفر الشيخ

21. محمدطلال حافظ رمضان كفر الشيخ

22. اسلام درغام محمد داود كفر الشيخ

23. انس محمد الشوادفى الشيد كفر الشيخ

24. أحمد مجدي عاطف الجوهري دمياط

25. هادي هاشم محمد الهنداوي دمياط

26. هشام معاذ محمد حسب الله دمياط

27. فاطمه أبو مدين احمد محمد الاسماعيلية

28. عبد الرحمن جلال علي محمد عمر الاسماعيلية

29. احمد أبو مدين احمد محمد الاسماعيلية

30. صالح إبراهيم السيد إبراهيم الاسماعيلية

31. علا بدران محمد السيد الاسماعيلية

32. محمد محمود العدل السويس

33. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس

34. محمد محمد حسين عبدالواحد السويس

35. فاطمة محروس محمد عزام جنوب سيناء

36. أحمد المصطفى حامد شوقي الاسكندرية

37. عبد الله راغب إبراهيم الاسكندرية

38. على مصطفى علي ليلة الاسكندرية