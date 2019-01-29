شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: اقتصادنا تغلب على التحديات.. ونسعى لوضع الدين فى حدود آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك صعوبات وتحديات عالمية قائمة، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة فى أمريكا مما أدى لمشكلات فى أسعار الفائدة العالمية، بجانب تخوفات المستثمرين وخروجهم من الأسواق الناشئة، حيث تم سحب 6 تريليون دولار من هذه الأسواق إلى أمريكا وغيرها، بالإضافة لآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بما أثر أيضًا على مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد ابو بكر، على شاشة "الحياة"، أن الاقتصاد المصرى استطاع امتصاص الجزء الأكبر من هذه الآثار والتغلب عليها وأن يكمل مساره الإصلاحى، ويظهر هذا فى انخفاض العجز الكلى، وتحسن السياسات النقدية.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة تعمل على رفع معدلات النمو والتنمية وحل مشكلات الكهرباء والغاز والطرق، وتسير فى الاتجاه، مضيفًا : "هنسيطر على الدين وهنحطه فى الحدود الآمنة، وهذا هدف استراتيجى للدولة".