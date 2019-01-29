شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل فى جولة مفاجئة بالجزء الثانى للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخ ط الثالث للمترو (4B)، والذى يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق

وخلال الجولة تفقد وزير النقل محطات هذا الجزء بالاضافة الى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث والتي يبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة في أفريقي والتقى بالعاملين واكد على ضرورة العمل على مدار 24ساعة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام وفقا للجدول الزمني المحدد خاصة مع تقديم الخط الثالث للمترو لخدمة متميزة للمترو لاتقل عن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في أوروبا، خاصة مع الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق كأحد أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى حيث تساهم هذه المشروعات فى تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدّة زمنية.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة النقل تسير فى اتجاهين متوازيين، الأول هو استكمال انشاء مراحل الخط الثالث للمترو وتحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى العمل على تعظيم وتنظيم منظومة النقل الجماعى كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

جدير بالذكر، أن هذا الجزء يبلغ طوله 7.5 كم و يشمل محطات «النزهة - هشام بركات، وقباء، وعمر بن الخطاب، والهايكستب، عدلي منصور».