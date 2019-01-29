شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة.. اعرفها برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد أن اعتمدها محافظ الجيزة بنسبة نجاح 71.23%. وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 146370 طالبا وطالبة حضر منهم 145455، وعدد الناجحين 103601 طالبا وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى. وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2%، كما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% فى اللغة العربية. وأوضح خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الإجتماعية 95.45%.

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