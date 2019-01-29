شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. نقل الأسر المتضررة من انهيار صخرة منشأة ناصر لـ"الأسمرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات.

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انهيار صخرة بمنطقة بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، وأطمأنت الوزيرة، على الأسر المتضررة والتى بلغ عددها 28 أسرة سيتم نقلها إلى منطقة الأسمرات.

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فى أول تعليق له بعد إتمام صفقة انتقاله رسميا لنادى النجوم، أكد أسطورة حراسة المرمى عصام الحضرى أن انتقاله للفريق خطوة جديدة فى مسيرته.

ينشر ”الخليج 365” أول فيديو عقب انهيار صخرة بمنطقة الزرايب بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة.

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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن تحرك الدولة السريع فى الفترة السابقة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية فى مناطق مختلفة ، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة ، أنقذ كثيرا من الأرواح، وساهم فى تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.

رحلت الأجهزة الأمنية الفنانة ميريهان حسين إلى سجن القناطر الخيرية لقضاء فترة الحبس المقررة من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم بأسبوعين، على خلفية اتهامها فى قضية "كمين الهرم".

تلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة يفيد بوصول عدد الأسر المتضررة من حادث انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة إلى 82 أسرة وسيتم نقلها الى منطقة الاسمرات في الوحدات التي قام بنك ناصر الاجتماعى بتأثيثها منذ أيّام تمهيدا لنقل سكان المناطق الخطرة إليها.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بسيارتين إسعاف بموقع حادث سقوط صخرة بمنطقة الدويقة ولم يسفر الحادث عن أى مصابين.

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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجيزة حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحى بالمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بنطاق محافظة الجيزة.

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن اضطرارها لتنفيذ أعمال إصلاح عاجلة بخط المياه قطر 500 مم المغذى لمنطقة هضبة الأهرام.