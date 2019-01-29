شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"خالد أبو بكر": نستهدف معدل نمو 6% وخفض الدين العام لـ93% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيو 2018، وتستهدف خفضه إلى 93% فى العام المالى الحالى 2018- 2019، الأمر الذى سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة": "نواجه تحديات قوية جدًا، والاقتصاد متحرك، ولكن الـ 8 أشهر الماضية كانت تحديات خارجية، بسبب ما يحدث فى الاقتصاد العالمى، ولكننا استطعنا التغلب على التحديات الخارجية وأثبتنا للعالم أن الاقتصاد المصرى قادر على التعامل والاستمرار، فالدول الاقتصادية الأقوى تأثرت بحدة وشدة.. والحمدالله تغلبنا عليها واقتصادنا يتعافى بقوة، ونستهدف نمو بنسبة 6%".

وواصل: "اليابان لديها أكبر دين فى العالم يتخطى 200% من الناتج المحلى، والديون الأمريكية أيضا تتخطى 150% من الناتج المحلى".