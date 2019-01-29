جولة مفاجئة لوزير النقل بالخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4B)، والذي يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق.

وخلال الجولة، تفقد وزير النقل محطات هذا الجزء بالإضافة إلى تفقده الورشة الرئيسية للخط الثالث التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، والتي تعد أكبر ورشة من نوعها في أفريقيا.

والتقى عرفات بالعاملين وأكد على ضرورة العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع الهام وفقا للجدول الزمني المحدد له، خاصة أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمات متميزة للركاب لا تقل عن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في أوروبا.

وأكد عرفات الأهمية الكبيرة لمشروعات مترو الأنفاق التي تعد من أهم مشروعات النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، حيث تسهم هذه المشروعات في تقليل انبعاث الكربون، وتقليل تكلفة إنشاء وصيانة الطرق، وخفض معدلات الحوادث، بالإضافة إلى نقلها لأعداد أكبر من الركاب بأقصر مدد زمنية.

وأضاف أن استراتيجية وزارة النقل تسير في اتجاهين متوازيين، الأول هو استكمال إنشاء مراحل الخط الثالث للمترو، والثاني هو تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك من أجل تعظيم وتنظيم منظومة النقل الجماعي كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.

ويبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق 7.5 كم، ويشمل محطات النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

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