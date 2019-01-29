"ميريهان حسين ومحاكمة مرسي في التخابر مع حماس".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"كانت عارفة اللي هيحصل".. كواليس 90 دقيقة قضتها ميريهان حسين داخل قسم الهرم

كشفت مصادر أمنية كواليس حضور الفنانة ميريهان حسين ديوان قسم شرطة الهرم صباح اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس أسبوعين في القضية القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن الفنانة الشابة وصلت القسم في تمام العاشرة صباحا بمفردها: "ماكنش حد معاها من أسرتها أو أصدقائها"، لافتة إلى أنها التزمت الصمت منذ لحظة وصولها.

أضافت المصادر -التي رفضت نشر اسمها- أن "ميريهان" بدت متماسكة ولم تدخل في أي نوع من النقاش مع أفراد الشرطة بالقسم أو بمكان التحفظ عليها لحين إنهاء إجراءات ترحيلها بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة العقيد حسام أنور.

ترحيل ضابطي شرطة لسجن "إسكندرية الصحراوي" في قضية "كمين الهرم"

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن ضابطي الشرطة سلما نفسهما إلى قسم شرطة الهرم، اليوم الثلاثاء؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالحبس أسبوعين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"كمين الهرم".

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مأمورية أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح والمقدم محمد الصغير ومعاونه النقيب مصطفى لاشين، قامت بترحيل الضابطين إلى السجن بالكيلو 10.5 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وفي وقت سابق من اليوم، سلمت الفنانة ميريهان حسين نفسها إلى رجال الشرطة بقسم شرطة الهرم، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية لتنفيذ الحكم الصادر ضدهابالحبس أسبوعين أيضا في نفس القضية.

وزير الدفاع خلال زيارته لـ"الداخلية": رجال الشرطة يقومون بدور وطني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة يناير 2019.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه فى بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكى، أن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدى قيم العزة والكرامة والفداء ، وأن الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه فى تاريخ الأمم مراحل فارقة وفى حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطناً عزيزاً ، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى فى رباط إلى يوم الدين.

26 فبراير.. الحكم على متهم بحرق كنيسة " كفر حكيم"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على متهم في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بقضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 26 فبراير، لتعذر حضور المتهم لدواعي أمنية.

كانت اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس" لـ 17 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة 17 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين وغرامة 20 ألف جنيه في "أحداث عنف الظاهر"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، ووضع المحكوم عليهما بمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابي السابق بحكم المحكوم عليه حسين خميس عبد الحميد مازال قائما، في إعادة إجراءات محاكمتهم في "أحداث عنف الظاهر".

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم الحكم هم: " محمود عبد العزيز محمد، ومحمد السيد عبد المقصود، حسين خميس عبد الحميد" .

تأجيل إعادة محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ 3 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا، "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 3 فبراير المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

مد أجل الحكم على متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ 26 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم للمتهم عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 26 فبراير، لتعذر حضور المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.