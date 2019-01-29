انت الان تتابع عبد العال يحيل «قانون المسنين» إلى لجنة التضامن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة مهجة غالب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، حول حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة حول التصالح في بعض مخالفات البناء.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، باستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته أمس، على 3 مواد من مشروع قانون يبلغ عددها 12 مادة. ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية