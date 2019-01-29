عبد العال يحيل «قانون المسنين» إلى لجنة التضامن

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أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة مهجة غالب، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، حول حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون مقدما من الحكومة حول التصالح في بعض مخالفات البناء.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، باستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته أمس، على 3 مواد من مشروع قانون يبلغ عددها 12 مادة. ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، باستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته أمس، على 3 مواد من مشروع قانون يبلغ عددها 12 مادة.
ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأجاز القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثماني حالات لا يجوز التصالح فيها.
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