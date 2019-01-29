شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الجيزة» عن هبة خفاجي: دخلت في معارك لتوفير الأدوية للفقراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد أمين، أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة، إن «الراحلة الدكتورة هبة خفاجي، كانت أستاذة أورام بالقصر العيني، ومن أنشأت جمعية روح للأعمال الخيرية، وغرضها مساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال جيش من الأطباء والمساعدين».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدكتورة هبة خفاجي كانت دائمًا تبحث عن الأدوية الناقصة لتوفيرها للفقراء، وتدخل في معارك حقيقية لتوفير الأدوية، وتساعد مرضى غسيل الكلى والأورام، وكانت دائما تعرض مساعدتها على الجميع».

وتابع أنها «كانت متميزة على الجانب المهني والإنساني، وهناك أطباء يريدون استكمال أعمالها وأنشأنا جروب الروشتة للبحث عن الأدوية المفقودة، كصدقة جارية على روحها، إضافة لتكريم مميز من مستشفى 25 يناير».