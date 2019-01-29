شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محابس الغاز الطبيعي بعد حدوث تسرب في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مساء اليوم الشركة المسئولة عن خدمة توصيل الغاز الطبيعي المحابس العمومية بعد حدوث تسرب في منطقة العبور بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

وقال أهالي منطقة العبور بمركز مغاغة إن بعض المنازل حدث بها تسرب غاز طبيعي مما أدي إلى حدوث حالة من الإرتباك والقلق بينهم فأبلغوا الوحدة المحلية لإرسال المسؤلين عن خدمة التوصيل والفنيين.

وتقرر إغلاق المحابس المركزية لمنطقة العبور وتأمينها بالكامل وتدخل الفنيين للسيطرة على مشكلة التسريب دون حدوث أي خسائر سواء مادية أو بشرية.