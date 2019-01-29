شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الليلة الساعة ١١ مساءً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة فقط الساعة ١١ مساءً، اليوم الثلاثاء فقط.
وأضاف عبدالهادي، في بيان، أنه سيتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.
وأوضح أن السبب في تقديم موعد آخر قطار من محطة المرج هو أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة.
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