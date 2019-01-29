شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف معدل نمو 6% وخفض الدين العام إلى 93% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،: «إننا نواجه تحديات قوية جدًا، والاقتصاد متحرك، ولكن الـ 8 أشهر الماضية كانت تحديات خارجية، بسبب ما يحدث في الاقتصاد العالمى، ولكننا استطعنا على التحديات الخارجية وأثبتنا للعالم أن الاقتصاد المصرى قادر على التعامل والاستمرار، فالدول الاقتصادية الأقوى تأثرت بحدة وشدة.. والحمدالله تغلبنا عليها واقتصادنا يتعافى بقوة، ونستهدف نمو بنسبة 6%».

وعن الديون الخارجية، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «الحياة»،:«اليابان لديها أكبر دين في العالم يتخطى 200% من الناتج المحلى، والديون الأمريكية أيضا تتخطى 150% من الناتج المحلى».

وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018، وتستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي 2018- 2019، الأمر الذي سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي.