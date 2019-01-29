شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى سفير دولة التشيك بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، السيد يان فوليكسفير سفير دولة التشيك لدى جمهورية مصرالعربية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي.

خلال اللقاء أكد وزير الطيران على عمق العلاقات التاريخية المصرية التشيكية، وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات وأنشطة الطيران المدني المختلفة، وإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة وبراغ.

كما أشار السفير التشيكي إلى أن هذا الخط الجوى يعد أداة ربط هامة لجمهورية التشيك مع الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن تشغيل مطار سفنكس وافتتاح مطار العاصمة الادارية الجديدة في الفترة المقبلة سيساهم في دعم الإستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الحركة السياحية بين البلدين.

وأشاد السيد فوليكسفير بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية مصر للطيران لعملائها المسافرين على متن طائراتها وهو ما لمسه من خلال تجربة سفره بقدومه على رحلة طيران القادمة من المدريد إلى القاهرة.