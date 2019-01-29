شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي العجوزة السابق: احترم قرار وزير التنمية.. ولم يحدث مني أي شيء مسيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال الشبكشي، رئيس حي العجوزة السابق، إن «أثناء حضوره لمناقشة طلب إحاطة من نائبة بخصوص مقاهي الحي، وكان رئيس لجنة إدارة المحلية أحمد السجيني حاضرًا للجلسة، ولم يحدث مني أي شيء مسيء، والأمر تطور بشكل غريب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «قولت أن في أصحاب كافيهات منهم بلطجية»، مضيفًا: «من الممكن أن أكون وصفت أصحاب الكافيهات بالأوباش، وأنا وصفت الذين يبيعون مخدرات ويفتحون للخامسة فجرًا».

وتابع: «الموضوع كبر بصورة غريبة، ونقلت لديوان عام محافظة القاهرة، أنا لا استطيع الإساءة لأي حي»، مشيرًا إلى أنه «احترم قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والحمدلله وقدر الله ماشاء فعل، وفخور بما فعلته في حي العجوزة، وسيذكر التاريخ ما أنجزته».