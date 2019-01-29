شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: فرنسا داعم قوى لمصر.. ولجنة مشتركة للنظر فى مشكلات الشركات الفرنسية وحلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في غاية الأهمية في ظل المشروعات الاستراتيجية القائمة بمصر، والنقلة التكنولوجية في مجالات الصحة والنقل وغيرهما، وهذا يتطلب دعم من رؤساء الدول.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد ابو بكر، على شاشة «الحياة»، إن مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى ماكرون ساهمت في انجاز عدة اتفاقيات في مشرعات، مضيفًا: «إن شاء فيها خير على مصر وشعبها ويكون لها مردود كبير جدًا،

وكشف كواليس لقائه بأنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، مؤكدًا أن فرنسا داعم قوي لمجالات النمو في الاقتصاد المصرى، و«أنييس بانييه روناشيه»، تحدثت عن التحديات الخاصة بالشركات الفرنسية العاملة في مصر، مضيفًا أنه سيتم تكوين لجنة مشتركة بين المالية والجهات المعنية بالشركات الفرنسية للتعامل المشكلات وحلها.