شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: الاقتصاد المصري امتص التحديات العالمية وتغلب عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك صعوبات وتحديات عالمية قائمة، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة في امريكا مما أدى لمشكلات في أسعار الفائدة العالمية، بجانب تخوفات المستثمرين وخروجهم من الأسواق الناشئة، حيث تم سحب 6 تريليون دولار من هذه الأسواق إلى أمريكا وغيرها، بالإضافة لآثار الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بما أثر أيضًا على مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد ابو بكر، على شاشة «الحياة»، أن الاقتصاد المصرى استطاع امتصاص الجزء الأكبر من هذه الآثار والتغلب عليها وأن يكمل مساره الإصلاحى، ويظهر هذا في انخفاض العجز الكلى، وتحسن السياسات النقدية.