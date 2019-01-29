شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: يجب إخضاع الـ«بيوتي سنتر» لرقابة وزارة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إلهام المنشاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة حول استخدم الليزر في مراكز التجميل، أن هذه الأماكن بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص بها، ويتم استخدامها بدون إشراف الطبيب، مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين.

وطالبت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، بإخضاع الـ«بيوتي سنتر» لرقابة وزارة الصحة.

وأكدت أهمية معرفة وتوضيح الإجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف على آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التي تستخدم أشعة الليزر.

وذكرت أنه من المفترض أن الليزر يستخدم من خلال ممارسة بعد تدريب مكثف وإشراف طبي مباشر، لما له من أثر على صحة المواطنين المستفيدين منه، وموضحًا أن "من يعمل بالليزر يجب أن يحصل على شهادة من المركز القومي لليزر بجامعة القاهرة".