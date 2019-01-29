شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب» تهاجم استخدام الـ«بيوتى سنتر» لتقنيات الليزر دون رقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب هجوماً حاداً على مراكز التجميل «البيوتى سنتر» بسبب استخدامها تقنيات الليزر بدون رقابة أو إشراف طبى.

وطالب أعضاء اللجنة- خلال اجتماعها أمس، لمناقشة طلب إحاطة حول استخدام الليزر فى مراكز التجميل- بتشديد الرقابة على مراكز التجميل، «البيوتى سنتر»، التى تعمل خارج رقابة الجهات المعنية، وأكدوا أن هذه الأماكن بها أجهزة ليزر مهربة وغير مرخص بها، ويتم استخدامها بدون إشراف طبيب، ما يتسبب فى الإضرار بالمواطنين، وطالبوا بإخضاع «البيوتى سنتر» لرقابة وزارة الصحة، وأكد بعض النواب ضرورة وضع عقوبة قاسية على كل مَن يتلاعب بصحة المواطن المصرى.

وطالبت النائبة إلهام المنشاوى، مقدمة طلب الإحاطة، بمعرفة وتوضيح الإجراءات والمعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح التراخيص لتلك المراكز، والتعرف على آليات الرقابة على المؤسسات الصحية ومراكز التجميل والعناية بالبشرة التى تستخدم أشعة الليزر، وآليات المساءلة عن أى أخطاء طبية تقترفها تلك المراكز فى ظل حدوث مضاعفات وشكاوى عديدة من كثير من المترددين على تلك المراكز، خاصة الليزر.

وقالت «المنشاوى» إنه من المفترض أن الليزر يُستخدم من خلال ممارسة بعد تدريب مكثف وإشراف طبى مباشر لما له من أثر على صحة المواطنين المستفيدين منه.

وأضافت: «عايزين نعرف آلية المساءلة عندما يتعرض المواطن للضرر، فهذه المراكز تعمل مثل الصيدليات، صاحبها المرخص له بيفتحها وبعدها يجيب أى ناس تشتغل فيها، ويجب توعية الناس اللى تحصله حاجة يروح فين، إحنا سايبين الناس فريسة لهم، لأنهم بيبقوا مطّمنين إن فيه دولة ورقابة، وإنه مادام المكان ده مفتوح وبينزّل إعلانات يبقى مرخص وبيدّيله الأمان!».