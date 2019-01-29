شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس مستشفى 25 يناير يحذر من جمع تبرعات مالية باسم الراحلة هبة خفاجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفي محمد الجارحي، مؤسس مستشفى 25 يناير، إنه «تقرر إطلاق اسم الفقيدة الراحلة هبة خفاجي على قسم العيادات الخارجية بالمستشفى»، مؤكدًا أنها «كانت طبيبة عظيمة، وما قمنا به أقل تكريم تستحقه».
وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: «لقد رأيت لسنوات طويلة ما تفعله الدكتورة هبه خفاجي من تفاني لمساعدة الناس، على الرغم أنها ليست من المشاهير»، موضحًا أن «الراحلة كانت سند للعاملين والغلابة، والكل يسعى لتخليد أسمائها».
وحذر الجارحي على لسان أسرة «خفاجي»، من جمع التبرعات باسم الراحلة، مشيرًا إلى أن «من يجمع تبرعات الآن هو نصاب يسيء للراحلة».
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