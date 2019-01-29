شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي الصحفيين» ينظم رحلات إلى شرم الشيخ للأعضاء وأسرهم‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، رحلات لمدينة شرم الشيخ للأعضاء وأسرهم خلال إجازة نصف العام، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه يتم تنظيم الرحلات للصحفيين وأسرهم خلال إجازة نصف العام من خلال ٦ أفواج بدأت في٢٥ يناير الجاري، والثانى في ٢٨ يناير، والفوج الثالث في ٣١ يناير على أن تتوالى الأفواج الثلاثة الأخرى في ٣ و٦ و٩ فبراير المقبل.

وأضاف أن قيمة الأشتراك ٩٠٠ جنيه للفرد، و٦٥٠ جنيها للأطفال حتى ١٢ سنة شاملة الانتقالات والإقامة والوجبات في فندق ٣ نجوم.

وأشار «جمال» إلى أن برنامج الرحلات يتضمن زيارة خليج نعمة وشاطئ البهلول ثاني أجمل شاطئ في العالم ودهب والغواصة والقارب الزجاجي وعرض الدولفين بالأضافة إلى رحلة سفاري وجنينة سيتى وسوهو سكوير.