شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روماني وفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 360 ألف طن قمح روماني وفرنسي، وذلك من خلال مناقصة عالمية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم شراء 180 ألف طن قمح روماني، و180 ألف قمح فرنسي.

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